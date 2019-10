विधानसभा चुनावः खत्म हुई वोटिंग, महाराष्ट्र में 60 और हरियाणा में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा में सोमवार को विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। जहां हरियाणा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक 65 फीसदी मतदान के आंकड़े दर्ज किए गए, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पर्सेंट 60.50 तक पहुंचा। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों ही प्रदेशों के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई थीं, इसलिए यह आंकड़े कुछ बढ़ भी सकते हैं।

