बठिंडा में पीएम मोदी बोले- सिख दंगों के एक दोषी को फांसी तक पहुंचाया है बाकी बचे को जल्द मिलेगी सजा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तीन रैलियां कीं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद वो पंजाब के बठिंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिख दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दंगा पीड़ितों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला , लेकिन पार्टी ने सिख दंगों के आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने इंसाफ के लिए कमेटी बनाने की बात कही थी। लेकिन आज तकयह नहीं बनी। आपका चौकीदार 1984 के दंगों के एक दोषी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है, कुछ को उम्रकैद हुई है बाकी बचे उन्हें भी जल्द सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नामदार अपने गुरु को डांटने का दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर से कह दिया जो कांग्रेस के दिल में है। कांग्रेस के अंदर यही बातें होती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जवानों के साथ-साथ किसानों के साथ भी ठगी करती है। 10 साल में एक बार कर्जमाफी करते हैं और उसमें भी घोटाला कर देते हैं।

#WATCH PM in Bathinda, Punjab on R Gandhi's remark 'I told him(Sam Pitroda) he should be ashamed (for comment on 1984 riots)': 'Naamdaar', you pretended to scold your mentor for what? Because he publicly said what had always been in Congress' heart? It's you who should be ashamed pic.twitter.com/IH0kWqCmYj