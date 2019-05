निर्मला सीतारमण का मायावती पर अटैक, कहा- पीएम मोदी पर निजी हमले के लिए मांगें माफी

नई दिल्ली। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया पर्सनल अटैक लगातार गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस कर मायावती पर हमला बोला है। सीतारमण ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को लेकर मायावती की ये टिप्पणी निराशाजनक और चौंकाने वाली है। मायावती बौखलाहट में पीएम पर अटैक कर रही हैं ।

रक्षा मंत्री ने बीएसपी सुप्रीमो से कहा, 'आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए, हमारी पार्टी में सभी बिल्कुल सुरक्षित, अच्छे और पेशेवर लोग हैं।' निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने मायावती से पीएम मोदी पर दिए बयान के लिए माफी की मांग की है।

Defence Min Nirmala Sitharaman on Mayawati's remark on PM: Absolutely disappointing&shocking for her to speak so ill about PM & his personal life, & women in BJP. Behen Mayawati please be assured we're all absolutely safe, secure&have good professional relationships in our party pic.twitter.com/rwirAYfG84