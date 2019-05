बंगाल: रैली रद्द होने पर अमित शाह का पलटवार, 'भतीजे की हार के डर से ममता जी ने उठाया यह कदम'

नई दिल्ली। भाजपा ( BJP ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ( Amit Shah ) ने पश्चिम बंगाल ( West Bangal ) में तीन रैलियां रद्द होने पर ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आज मुझे बंगाल में तीन जगहों जाना था। जॉयनगर में तो आ गया मगर दूसरी जगह ममता दीदी के भतीजे की सीट थी। वहां पर हमारे जाने से ममता जी डरती हैं कि भाजपा वाले इकट्ठे होंगे तो भतीजे का तख़्ता पलट जाएगा। शाह ने कहा कि इसी डर से ममता बनर्जी ने हमारी सभा की परमिशन नहीं दी।

शाह के निशाने पर ममता बनर्जी

भाजपा अध्यक्ष ने जॉयनगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में ममता दीदी, मोदी जी की सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने देती। उन्होंने कहा कि दीदी मानती हैं कि अगर ये योजनाएं बंगाल में शुरु हुई तो मोदी जी यहां और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने अब तय कर लिया है की वो इस बार 23 से ज्यादा सीटें हमारे नेता मोदी जी की झोली में डालने जा रहे हैं। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार पर एक के बाद एक जुबानी हमले किए। शाह ने कहा कि 23 मई को जो मतगणना होने वाली है उसके लिए 19 मई को ममता का तख़्त पलट दीजिए। मैं गारंटी देता हूं पूरे बंगाल में शान के साथ फिर से दुर्गा पूजा हो सके ऐसा माहौल यहां भाजपा की सरकार बनाएगी।

BJP President Amit Shah in Joynagar, West Bengal: I was to visit 3 places today, but Mamata's ji's nephew is contesting from one of the seats so she is scared her nephew will lose, and that's why she cancelled the permission for our rally. pic.twitter.com/XVfbZPK0o0