भाजपा को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका, अमित शाह की तीनों रैलियां हुईं रद्द

नई दिल्ली। देश की 17वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे लोकसभा चुनाव का अब सातवां और अंतिम चरण बाकी है। लिहाजा हर राजनीतिक दल का फोकस अब इस चरण को जीत कर लोकसभा की फतह करना अहम लक्ष्य है। यही वजह है कि एक तरफ सभी पार्टियां बचे हुए क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर वोट बंटोरने की कोशिश में जुटी हैं तो वहीं विरोधी पार्टियां इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह विरोधियों को अपने वोटरों से दूर रख सकें। कुछ ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल से 1सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। जी हां अमित शाह को सोमवार 13 मई को प.बंगाल के जाधवपुर में रैली करना थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें बड़ी अ़ड़चन का सामना करना पड़ा।

#Correction BJP sources: Party President Amit Shah denied permission to hold rally* in Jadavpur, also denied permission to land chopper. https://t.co/ToFeR3xB4w