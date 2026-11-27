परिसीमन (Delimitation Bill) विधेयक को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत द्वारा परिसीमन विधेयक का समर्थन करने वालों को 'देश का गद्दार' कहे जाने पर भाजपा (BJP) विधायक राम कदम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को इतिहास याद रखना चाहिए। देश में अब तक चार बार परिसीमन हो चुका है। क्या पहले परिसीमन का समर्थन करने वाले सभी लोग भी गद्दार थे? राम कदम ने आरोप लगाया कि असली गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की है, जिन्होंने दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया।