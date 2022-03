कुर्सी संभालने से पहले ही एक्शन में भगवंत मान, 122 नेताओं की सिक्योरिटी हटाने का दिया आदेश

शपथ ग्रहण से पहले ही पंजाब में पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने पूर्व विधायकों और मंत्रियों के अलावा कई VVIP से सिक्योरटी वापस लेने के आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया है।

पंजाब में जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले ही वो एक्शन में आ गए हैं वो दर्जनों नेताओं से उनकी सिक्योरिटी वपस लेने का आदेश दिया है। भगवंत मान का मानना है कि किसी नेता की सुरक्षा से अधिक जनता की सुरक्षा आवश्यक है। उनका ये भी मानना है कि पुलिस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं ऐसे में सभी पुलिस कर्मी वहाँ हो तो बेहतर है। इस बड़े फैसले से कई बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगा है जिनमें से एक पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं।

Bhagwant Mann orders to withdraw security of 122 former MPs, MLAs in Punjab