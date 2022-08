बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का आरोप, नीतीश कुमार ने NDA और BJP को धोखा दिया

बिहार की सियासत में चल रहे घमासान के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार ने एनडीए और बीजेपी दोनों को धोखा दिया है।

बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही उन्होंने एनडीए से अलग होने का औपचारिक ऐलान भी किया। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। जनता ने बीजेपी को ज्यादा मेंडेट दिया बावजूद इसके पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार ने ना सिर्फ जनता के मेंटेड बल्कि एनडीए और बीजेपी को धोखा दिया है।

