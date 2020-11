Bihar: राज्यपाल से मिले Nitish Kumar, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम ( Bihar Election Result ) आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA ) के नेताओं में जहां सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है, वहीं, महागठंधन के विधायकों में उनकी सरकार बनने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) शुक्रवार शाम को राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश भी की है।

