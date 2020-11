Bihar Election: चिराग बोले- सरकार आई तो नपेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, नीतीश भी जाएंगे जेल!

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के लिए मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ( LJP President Chirag Paswan ) ने मुजफ्फरपुर, गायघाट विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि "अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम राज्य में भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, यहां तक कि इसमें खुद सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। और अगर दोषी पाया जाता है, तो नीतीश कुमार को जेल भेजा जाएगा,"।

Bihar: LJP President Chirag Paswan addressed a rally in Muzaffarpur, Gaighat assembly seat.



"If our party comes to power, we will investigate corruption in the state, even it involves CM Nitish Kumar himself. And if found guilty, then Nitish Kumar would be sent to jail," he said pic.twitter.com/A7jmLndmjE