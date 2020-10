Bihar Assembly Polls: बीजेपी मंत्री प्रेम कुमार पर दर्ज होगी FIR, जानें क्या कर बैठे गलती

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) में पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच बिहार के मंत्री प्रेम कुमार साइकिल से वोट डालने पहुंचे। गया टाउन के पांच बार के विधायक रह चुके कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पार्टी के सिम्बल का मास्क पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

Bihar Minister and BJP leader Prem Kumar arrives at a polling booth in Gaya to cast his vote wearing a mask with his party's symbol. #BiharElections2020 pic.twitter.com/PAerqVerNs