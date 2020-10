Bihar Chunav : जेपी नड्डा का दावा - बिहार में एनडीए बनाएगी दो-तिहाई बहुमत से सरकार

नई दिल्ली। जेडीयू को कम सीटें मिलने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने जवाब में कहा कि बिहार में एनडीए दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कम सीटों का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे।

One can clearly see, BJP-JDU-HAM-VIP will form govt with clear 2/3rd majority so there is no question of fewer seats. People remember Lalu Yadav's misgovernance & Nitish Kumar's good governance. People want development: BJP chief JP Nadda on if JDU gets fewer seats in #BiharPolls pic.twitter.com/XW6zTesfOG