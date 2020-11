Bihar Election: मोतिहारी में गरजे PM मोदी, जंगलराज वालों की वजह से पिछड़ता गया बिहार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) बिहार के मोतीहारी ( bihar assembly election ) में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उन्होंने महागठबंधन ( Grand Alliance ) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले ये जरूरी है। ये कौन दिलाएगा? वो जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम है या फिर नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) के नेतृत्व में NDA जिसने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई तो ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज है। जंगलराज वालों को चिंता है कि अपने बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं।

All political pandits were saying that not many people would come out to cast their vote this time due to #COVID19. But people of Bihar broke voter turnout records in the first phase of #BiharElections2020 & proved them wrong: Prime Minister Narendra Modi at Motihari. pic.twitter.com/wFpbQVD4Ye