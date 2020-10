West Bengal में ताजा हालातों के लेकर राज्यपाल चिंतित, सविधान से दूर हो रहा शासन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में शासन की स्थिति से चिंतित हूं जो कानून के शासन से और संविधान से दूर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि इस राज्य के लोग उम्मीद खो दें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। राज्यपाल धनखड़ ने आगे कहा कि मैंने बार-बार सरकार से कहा है कि लोक सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते। अगर वे ऐसा हो जाते हैं, तो लोकतंत्र की किस्मत सील हो जाती है। मैंने वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी राजनैतिक टोपी छोड़ दें और राजनीतिक पददलित न हों।

I've repeatedly told the govt that public servants can't be political workers. If they become so, then the fate of democracy gets sealed. I've warned senior IPS & IAS officers to give up their political hats & not be political footsoldiers: Jagdeep Dhankhar, Governor, West Bengal https://t.co/d8kor3piXy