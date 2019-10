भाजपा उत्तराखंड में सख्ती तेज, एक हफ्ते में निकाले गए 94 कार्यकर्ता

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इन दिनों काफी सख्ती की जा रही है। आलम यह है कि पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के आरोप में मंगलवार को चार कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले इस सप्ताह की पार्टी से 90 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया था।

मंगलवार को पार्टी से निष्कासित सदस्यों में देहरादून और उधम सिंह नगर से माया पंत, उमा डबराल, गोविंद सिंह जामवाल और हरीश भंडारी का नाम शामिल है।

इससे पहले बीते 4 अक्टूबर को उत्तराखंड भाजपा ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने और जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करने के आरोप में 90 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया गया था।

