पीएम मोदी और पार्टी के खिलाफ विजयपुरा विधायक ने की बयानबाजी, कारण बताओ नोटिस जारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। इसके चलते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शुक्रवार को कर्नाटक के विजयपुरा से पार्टी विधायक बसानगौड़ा पाटिल यतनाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इस संबंध में जारी नोटिस में भाजपा के केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति के सदस्य-सचिव ओम पाठक ने लिखा कि पार्टी और इसके नेताओं के खिलाफ आपके इरादे, कथन और आरोप, पार्टी अनुशासन का एक गंभीर उल्लंघन करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के संविधान में परिभाषित अनुशासन के खिलाफ हैं।

भाजपा विधायक को यह नोटिस उनके 1 से 3 अक्टूबर के बीच दिए गए इंटरव्यू को लेकर दिया गया है। इस दौरान विधायक ने कर्नाटक में आई बाढ़ के दौरान भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों की बेइज्जती करते हुए इनकी निंदा की थी।

इतना ही नहीं आरोप है कि विधायक ने पार्टी नेताओं के खिलाफ कर्नाटक के लोगों को उकसाया। पार्टी और इसके नेताओं को धमकाया। कर्नाटक की जनता से इन्हें सबक सिखाने और इनके खिलाफ शारीरिक हिंसा करने के लिए कहा। झूठ बोलकर लोगों के बीच अशांति फैलाने का प्रयास किया।

बृहस्पतिवार को यतनाल ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और पूरा मामला उनके सामने रखेंगे। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक में आई बाढ़ को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर अपनी भड़ास निकाली थी।

विजयपुरा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के अन्य नेताओं से भी आग्रह किया था कि अगर वे चाहें तो उनके साथ जुड़ सकते हैं।

Bharatiya Janata Party issues show cause notice to party's Karnataka MLA Basanagouda Patil Yatnal for his 'utterances against the party & its leaders.' The party has asked for an explanation within 10 days. (File pic) pic.twitter.com/xBJfQEv8ed