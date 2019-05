दिग्गजों की सेहत ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, पर्रिकर के बाद कैंसर ने जेटली की कर दी ऐसी हालत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही लोकसभा में प्रचंड जीत हासिल कर ली हो, लेकिन अपने दिग्गज नेताओं को उसकी चिंता अब भी बरकरार है। दरअसल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री और गोवा सीएम रहे मनोहर पर्रिकर के निधन ने पार्टी को बड़ा झटका दिया। लेकिन इन दिनों पार्टी एक और बड़े नेता की बुरी सेहत से जूझ रही है। यह नेता है मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली। जी हां जेटली की सेहत को लेकर इन दिनों जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।



जेटली को लेकर आ रही खबरों का सरकार ने किया खंडन

पिछले दो दिन से भाजपा नेता अरुण जेटली के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं। कहीं सेहत खराब होने की तो कहीं निधन की खबर भी आई। इसके बाद सरकार हरकत में आई और इन खबरों का खंडन किया। सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक और केंद्र सरकार के प्रवक्ता सिंताशु कार ने ट्विटर पर लिखा है, 'मीडिया के एक तबके में केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने को लेकर जो खबरें चल रही हैं, वह पूरी तरह गलत और निराधार है।'

Earlier this afternoon I presented a copy of my book to ⁦@arunjaitley⁩ who jokingly refers to me as the “interkechual”—saying that’s how rustic Punjabis say it. pic.twitter.com/T3m3Rc1pxD