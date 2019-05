मौसमः तेज हवाओं के साथ कर्नाटक और केरल में होगी बारिश, मानसून में अभी देरी

नई दिल्ली। मौसम के मिजाज में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। तपती धूप और लू के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। यानी गर्मी का आलाम अभी यूं ही कामय रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून के आगे बढ़ने में देरी हो रही है इसके चलते इस बार गर्मी की मार कुछ ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। समय से केरल पहुंचने वाला मानसून यहां पर ही अपनी तय तिथि से लगभग एक हफ्ते लेट पहुंचेगा। हर साल 1 जून को पहुंच जाने वाला मानसून इस बार केरल में 6 जून तक दस्तक देगा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मानसून अपनी निर्धारित अवधि से देरी से आएगा।

इस वजह से हो रही मानसून में देरी

चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने में अभी और वक्त लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह अरब सागर में बन रही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूल स्थिति नहीं बनने के कारण मानसून को आगे बढ़ने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि मानसून अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में तो अपनी तय तिथि 18 मई को पहुंच गया, लेकिन यहां से आगे बढ़ने में इसे देरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो इसे पूरे क्षेत्र में पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा।

दो से तीन में बनेगी स्थिति

मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मानसून को आगे बढ़ने में दो से तीन दिन का और वक्त लग सकता है। इसके बुधवार से गुरुवार तक अनुकूल स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में स्थिति ठीक होने के बाद मानसून की दस्तक महसूस की जा सकती है।

https://t.co/nfeeGx5Ns6

rain in Karnataka , Kerala , Tamil Nadu and Andhra Pradesh likely