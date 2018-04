नई दिल्ली: एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत हो गई। जबकि कई सैकड़ों लोगों और पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं भारत बंद पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राहुल ने ट्वीट किया कि 'दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना आरएसएस-बीजेपी के डीएनए में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं।'

मोदी सरकार दलितों के साथ- केंद्रीय मंत्री गहलोत

राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा उनकी सरकार दलितों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ संकल्पित है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार SCST और पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जो भी कर सकती है, वो करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में दलितों के हितों के संरक्षण के लिए हम आगे भी काम कर रहे हैं। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को पारित करके पिछड़ी जातियों की सुरक्षा को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न केवल एससी / एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। इस दौरान गहलोत ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। गहलोत ने कहा कि कुछ दल तो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दलितों के लिए बहुत कुछ किया है।

It has been our Govt which further strengthened the protection for backward castes by passing The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015.

अर्जुन मेघवाल ने राहुल पर कसा तंज

वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जमकर तंज कसा ।

अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट से हैरानी और दुख होता है कि वह तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि पीएम मोदी खुद समाज के निचले वर्ग से आते हैं और वह हमेशा समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं। राहुल गांधी इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं।

Deeply condemnable and shocking comment by Congress President Rahul Gandhi, racking up the DNA of among many other, Prime Minister Narendra Modi. it is well known that PM Modi belong to the lower section of society and this is something Rahul Gandhi cannot digest.