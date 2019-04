भाजपा के संकल्प पत्र पर दिखा राहुल गांधी इफेक्ट, किसानों के लिए किए कई लुभावने वादे

नई दिल्ली। देशभर के करीब 12 करोड़ किसानों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने पासे फेंकना शुरू कर दिेए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की और पिछले साल पांच राज्यों के विधासनसभा चुनाव में शानदार परिणाम भी हांसिल किए। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी किसान राजनीतिक दलों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां पार्टी घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग बजट तक लाने का ऐलान किया तो वहीं सोमवार को भाजपा पर भी राहुल गांधी का किसान इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिला।

Rajnath Singh: We will also give pension facility to small and marginal farmers after 60 years of age. https://t.co/hd9R1W8OUZ