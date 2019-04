भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, कुमारस्वामी 100 बार भी नहा लेंगे फिर भी भैंस की तरह दिखेंगे

नई दिल्ली। कर्नाटक के भाजपा नेता राजू कागे ने मुख्यमंत्री को लेकर बेतुका बयान दिया है। कुमारस्वामी के पीएम पर मेकअप वाले बयान पर पूर्व विधायक राजू कागे ने कहा कि नरेंद्र मोदी गोरे हैं, और कुमारस्वामी काले, अगर कुमारस्वामी 100 बार भी नहा लेंगे तब भी वे भैंस की तरह दिखेंगे। राजू कागे यही नहीं रुके । उन्होंने आगे कहा कुमारस्‍वामी कहते हैं कि पीएम मोदी दिनभर में 10 बार पाउडर लगाते हैं, 10 बार कपड़े चेंज करते हैं। अरे मोदी आकर्षक हैं इसलिए दिखते हैं। आप 100 बार भी नहा लेंगे फिर भी आप भैंस की तरह दिखेंगे।

Former bjp mla Raju Kage: You say Prime Minister changes outfits again & again. Arre, he is fair & handsome, that's why he changes constantly. But even if you (Karnataka CM HD Kumaraswamy) bathe 100 times a day, you will remain a black buffalo pic.twitter.com/NF4N3eBR4R