अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा, तो 'आप' जी भर कर गाली दीजिए: गौतम गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर शुक्रवार को संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने नहीं हो पाए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, जिसके जवाब में गंभीर ने कहा कि जनता उनका आंकलन उनके काम से करेगी, ना कि दिल्ली के 'ईमानदार मुख्यमंत्री' के चेलों के दुष्प्रचार से।

दरअसल, शुक्रवार को राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर नहीं पहुंचे। इसके बाद बैठक रद्द कर दी गई।

इसके बाद गंभीर ने कहा, "मेरे लोकसभा क्षेत्र और मेरे शहर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का आंकलन वहां हो रहे कामों से होना चाहिए। मुझे अपने संसदीय क्षेत्र, अपने शहर और अपने देश के लोगों पर पूरा भरोसा है। वो मुझे मेरे काम से आंकेंगे, ना कि दिल्ली के 'ईमानदार मुख्यमंत्री' के चेलों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और गलत बयानी से।"

गंभीर ने आगे कहा कि चाहे गाजीपुर में कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए हाई-एंड कंपोस्ट मशीनों का इंस्टॉलेशन करवाना हो, या ईडीएमसी स्कूलों में ढांचा और डिजिटल कक्षाएं लगाकर सुधार करना, या फिर महिलाओं के लिए सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों को लगवाना हो या फिर गरीबों को मुफ्त में खाना देना, उन्होंने बीते छह माह में कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वोट देने वालों को सबसे अच्छा मिल रहा है।

भाजपा सांसद ने बताया, "यह अगले साढ़े चार वर्षों में जो मेरी करने की इच्छा है उसका एक फीसदी भी नहीं है। मैं पूर्वी दिल्ली में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सुबह 11 बजे से बैठता हूं और केवल उस वक्त ही निकलता हूं जब वहां आने वाले हर व्यक्ति की शिकायतें दर्ज करा लगी गई हैं, यह आश्वस्त हो जाता है।"

गौतम ने कहा, "मैंने अपनी तनख्वाह भी काम पूरा होने के लिए लगाने का प्रण लिया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए हमारी चर्चा अत्याधुनिक तकनीकी वाले काफी बड़े एयर प्यूरीफायर लगवाने के लिए भी चल रही है।"

A week is a long time in politics, but not for @GautamGambhir who clearly needs more time to get out of his primary commitment - cricket. He was notified of the Committee on Urban Devt meet on air pollution exactly one week ago. Very unfortunate that the Hon MP couldn't make time pic.twitter.com/aXs5RsN7qQ