दिल्ली में शराब नीति पर बवाल, राजधानी में बीजेपी का AAP के खिलाफ प्रदर्शन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मामले में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में गुरुवार बीजेपी के स्थानी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर नई शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी राजधानी की 19 जगहों पर आप के खिलाफ जोदरार प्रदर्शन कर रही है।

BJP Protest Against Aam Aadmi Party Over Delhi New Liquor Policy