नई दिल्ली । कर्नाटक में 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 59 नए उम्मीद्वारों के नाम शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भी येदियुरप्पा के बेटे बीवाय राघवेंद्र का नाम शामिल नहीं है। तीसरे लिस्ट में एक बदलाव करते हुए भाजपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोलार गोल्ड फील्ड सीट से वाय संपांगी की बेटी एस अश्विनी को टिकट दिया है। बता दें कि संपांगी भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई है। एक मामले वे रंगे हाथ पकड़ी गई थी।

