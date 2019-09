झारखंड में BJP इस महीने बजाएगी चुनाव प्रचार का बिगुल, 15 सितंबर से शुरू होगी 'जन आशीर्वाद यात्रा'

रांची। झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल इस महीने में बज जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव प्रचार का आगाज 15 सितंबर से कर देगी। इसके लिए सबसे पहले राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू की जाएगी, जिसके जरिए हर सीट पर हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।

भाजपा के सभी नेता होंगे इस रथ यात्रा में शामिल

रघुवर दास ने ये ऐलान भी किया है कि इस 'जन आशीर्वाद यात्रा' में सभी झारखंड के सभी भाजपा नेता शामिल होंगे। रघुवर दास ने कहा है कि अगले 3 महीनों में हम सब सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जीत के बारे में ही सोचेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी ने ओम माथुर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। हालांकि अभी इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये चुनाव रघुवर दास के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या फिर पीएम मोदी के चेहरे पर।

Jharkhand Chief Minister Raghubar Das on assembly elections: All our leaders will participate in one month-long 'Jan Ashirvaad Yatra' to start from 15th Sept in all 81 Vidhan Sabha seats. For next 3 months, BJP workers should think only about victory. We will not rest until then. pic.twitter.com/LP7KEMau1F