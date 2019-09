पश्चिम बंगाल: पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य की सेहत में सुधार, अब भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी पार्टी के दिग्गज नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्पताल में भर्ती हैं।

कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भट्टाचार्य के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। हालांकि उनको अभी भी ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया है।

आपको बता दें कि 75 वर्षीय भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

Woodlands Hospital,Kolkata on Buddhadeb Bhattacharya, former CM of West Bengal: He is currently sleeping comfortably with Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP). He is maintaining stable Blood Pressure&Normal Heart Rate,oxygen saturation with oxygen supplementation. (File pic) pic.twitter.com/WYR15bIRzf