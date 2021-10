By Election: लोकसभा की तीन और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

नई दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में विधानसभा की 29 और लोकसभा की तीन सीटों पर शनिवार को उपचुनाव ( By Election ) के लिए मतदान चल रहा है। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्यप्रदेश की खंडवा सीट शामिल हैं।

वहीं असम की 05, पश्चिम बंगाल की 04, मध्यप्रदेश, हिमाचल व मेघालय की तीन-तीन, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की दो-दो और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की एक-एक विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

कोरोना नियमों का सख्ती से पालन

ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच है। वहीं निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव में कई पाबंदियां लगाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक कोरोना गाइडलाइन का सख्ती पालन अनिवार्य है।

एमपी में चार सीटों पर मतदान

मध्य प्रदेश में खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए शनिवार को सुबह सात बजे से मतदान जारी है। चारों सीटों पर कुल 26 लाख 50 हजार मतदाता 48 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 865 वोटिंग सेंटरों को संवदेनशील केंद्रों की सूची में रखा गया है।

Bihar | Voting for bypoll to Kusheshwar Asthan assembly seat in Darbhanga underway



By-elections are being held in three parliamentary constituencies and 30 assembly constituencies in different states today pic.twitter.com/lROdE2Y1wA