Goa पहुंचकर एक्शन में ममता बनर्जी, तीन मंदिरों के दर्शन के साथ नफीसा अली, मृणालिनी और लिएंडर पेस को TMC में किया शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। गोवा पहुंचते ही ममता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। टीएमसी प्रमुख ने जहां गोवा पहुंचकर तीन मंदिरों को दर्शन के साथ पार्टी विस्तार के लिए भी अहम कदम उठा रही हैं। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने नफीसा अली और मृणालिनी देशप्रभु को तृणमूल कांग्रेस जॉइन करवाई। इसके अलावा टेनिस स्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टीएमसी की दामन थामा।

ममता, गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहुंची हैं। उनके यहां पर एक के बाद एक प्रोग्राम हैं। वह तीन प्रमुख मंदिर भी जाएंगीं।

Panaji: Tennis champion Leander Paes joins TMC in Goa, in the presence of West Bengal CM and party chief Mamata Banerjee. pic.twitter.com/rfcDXGjSAa