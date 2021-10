West Bengal: BJP को लगा झटका, रायगंज के MLA कृष्ण कल्याणी TMC में हुए शामिल, बोले- भाजपा में सिर्फ साजिश

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है।

अब उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी ( Krishna Kalyani ) बुधवार टीएमसी ( TMC ) में शामिल हो गए।

कैमेक स्ट्रीट स्थित सेनेटर होटल में टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी और विधायक विवेक गुप्ता की उपस्थिति में टीएमसी का दामन थामा। कल्याणी ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ साजिश होती है।

West Bengal: BJP MLA Krishna Kalyani, who resigned from the party earlier this month, joins Trinamool Congress in presence of State Minister Partha Chatterjee in Kolkata pic.twitter.com/smPsX7gMs4