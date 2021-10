ममता बनर्जी के गोवा दौरे से पहले सियासी घमासान, 'दीदी' का बैनर फाडा, पोस्टर पर पोती कालिख

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) की टक्कर गोवा में भी दिखाई देने लगी है। चालीस सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में से पहले जैसे-जैसे टीएमसी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है वैसे-वैसे बीजेपी जड़ें जमाने में जुटी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के 28 अक्टूबर से हो गोवा ( Goa ) में होने वाले दौरे के पहले सियासी घमासान देखने को मिल रहा है।

गोवा में लगे ममता बनर्जी के बैनर को फाड़ दिया गया है, यही नहीं ममता बनर्जी के चेहरे पर भी कालिख पोती गई है। इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

Why is Mr. Pramod Sawant and BJP so scared of Didi? BJP's end in Goa is near. pic.twitter.com/ttbqQLcSFv

We've given a memorandum to Goa Governor demanding resignation of CM Pramod Sawant & high-level judicial enquiry by a retired SC judge to look into the alleged corruption.Former Goa Gov Satya Pal Malik has made corruption allegations against CM: Luizinho Faleiro, National VP, TMC pic.twitter.com/Lxtt2oTvZv