उद्धव ठाकरे के बयान पर भड़के सीएम येदियुरप्पा, कहा - 1 इंच जमीन नहीं देंगे महाराष्ट्र को

नई दिल्ली। कर्नाटक के मराठी भाषी इलाके को महाराष्ट्र में शामिल करने के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( CM BS Yeddyurappa ) ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के इस बयान की निंदा की है। साथ ही कहा है कि इस तरह से हम एक इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं देंगे।

It's unfortunate, I condemn the statement. We're not going to give even an inch of land from this side: Karnataka CM on Maharashtra CM's statement that his govt is committed towards incorporating into the state, the areas of Karnataka where Marathi-speaking people are in majority pic.twitter.com/vV48M6Xcin