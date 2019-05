VVPAT पर सियासत: कांग्रेस ने कहा- संवैधानिक संस्थाओं के लिए काला दिन, शाह ने किए छह सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) के नतीजों से पहले VVPAT पर सियासत गरमा गई है। चुनाव आयोग ( Election Commission ) की ओर से विपक्ष की मांग खारिज होने पर BJP और कांग्रेस (CONGRESS) एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ( Amit Shah ) पर अलग मापदंड लागू होता है।

AM Singhvi: Is it because 'Chunav Achar Sanhita' has become 'Modi Prachar Sanhita'? Won't you do anything for credibility of EVMs? Will you make EVMs 'Electronic Victory Machines' for BJP? Is it because EC stands for 'Enfeebled Commission', 'Eradicated/Eliminated' Credibility'? pic.twitter.com/6Q4lV9JyTW