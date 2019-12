नई दिल्‍ली। सोमवार को मोदी सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दूसरी बार नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्षी सदस्‍यों के हंगामें के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह विधेयक केवल देश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का जरिया है।

Lok Sabha: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on #CitizenshipAmendmentBill," It nothing but a targeted legislation over minority people of our country". Union Minister Amit Shah says, "This Bill is not even .001% against minorities in the country". pic.twitter.com/vMBwDz5dVk