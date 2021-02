अधीर रंजन चौधरी का केंद्र पर तंज- जब 'अबकी बार ट्रंप सरकार' पर नहीं कोई सवाल तो रिहाना पर क्यों बवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) नेता अधीर रंजन चौधरी ( Adhir Ranjan Chowdhury ) ने शुक्रवार को विदेशी हस्तियों पर हमले को लेकर लोकसभा ( Lok Sabha )में केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर निशाना साधा। रंजन ने मोदी सरकार से सवाल किया कि सरकार क्यों 'दंग रह गई जब रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की।'

उन्होंने कहा कि सरकार को इन विदेशी हस्तियों की आलोचना करने के बजाय प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए।

Some of our nationalists pleaded in America that "Aab ki bar, Trump ki sarkar", what did it mean? When we protested in chorus against the brutality on #GeorgeFloyd , nobody has questioned!!! But .....

(1/3)