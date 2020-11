CBI के सामने पेश होंगे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, जांच में सहयोग के लिए तैयार

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और कद्दावर नेता डीके शिवकुमार भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के सामने पेश होने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वो 5 नवंबर को सीबीआई के सामने पेश होंगे। उन्होंने सीबीआई जांच में सहयोग का भी आश्वासन दिया है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि सीबीआई ने पांच अक्टूबर को मारे गए छापे के सिलसिले में डीके शिवकुमार को तलब किया है।

I'll cooperate with the investigation. We all know this is a politically motivated case. I will appear before CBI on November 25: Congress president DK Shivakumar



DK Shivakumar has been summoned by CBI in connection with the CBI raid at his residence on October 5. pic.twitter.com/yzUPdZ0jzh