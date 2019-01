कर्नाटक: कुमारस्वामी ने दी सीएम पद छोड़ने की धमकी, कांग्रेस हाईकमान में हड़कंप

नई दिल्ली। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है। सरकार पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सीएम एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ जाकर सिद्धरमैया को अपना सीएम बता दिया। जिसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई और स्वामी ने साफ कहा कि कांग्रेस अपना सीमा नहीं लांघे नहीं तो वह पद से इस्तीफा दे देंगे। कुमारस्वामी के इस बयान के बाद कांग्रेस हाईकमान में भी हड़कंप मच गया है।

Mallikarjun Kharge, Congress: They (Karnataka Congress MLAs) shouldn't react openly to the media. We've all come together to fight BJP-RSS. It's not advisable for any member to speak against wishes of the party high command. Such incidents will create confusion in coalition. pic.twitter.com/g8moBvQI5d