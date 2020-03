कोरोना के बीच कपिल सिब्बल का अमित शाह पर तंज, लॉकडाउन के बीच चुप क्यों हैं गृहमंत्री

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस के कहर के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि देश में एक अभूतपूर्व लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते प्रवासी संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे हुए हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 'हम घरों में बंद हैं, लाखों प्रवासी घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए घर पर रहकर संघर्ष करना पड़ रहा है, और कई लोग ऐसे हैं, जो घर नहीं पहुंच सकते हैं।

गृह मंत्री की ओर से ना तो कोई बात (इस बाबत) सामने आई है और ना वह दिखाई दिए हैं।'

While :



1) locked down in our homes

2) lakhs of migrants walk to reach home

3) struggling to survive at home

4) many can’t reach home



Home Minister has neither spoken nor been seen



Not pressed any button



yet



We feel the current of government’s decisions at home !