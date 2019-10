विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद विदेश दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधीः सूत्र

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव नतीजे आने और दिवाली मनाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, वह इंडोनेशिया गए हैं। एक समाचार एजेंसी ने राहुल गांधी के दौरे के बारे में जानकारी के लिए उनके कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके स्टाफ ने न तो काल उठाया और न संदेश का ही जवाब दिया।

#Breaking: विक्रम लैंडर को लेकर टूट गई सारी उम्मीदें! इस झटके से अब कभी भारत चंद्रयान मिशन को...

इसके पहले राहुल 21 अक्टूबर के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कंबोडिया गए थे। वह चुनाव प्रचार के लिए हालांकि वापस आए और उन्होंने हरियाणा में दो और महाराष्ट्र में पांच रैलियों को संबोधित किया।

Wishing each and every one of you a #HappyDeepavali. May you be blessed with peace & happiness.



दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/KINnpMfR6K