Coronavirus: भाजपा का बड़ा ऐलान- पार्टी के सभी MP और MLA दान करेंगे एक माह का वेतन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से निपटने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही देश की जानमानी हस्तियों और उद्योगपतियों ने भी जरूरतमंदों और बेसहाराओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने बड़ा ऐलान किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ( JP Nadda ) ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपना एक महीने का वेतन व मानदेय कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ जंग में दान देंगे।

नड्डा ने कहा कि भाजपा के ये सभी सांसद और विधायक कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) की रोकथाम के लिए केंद्रीय राहत कोष में दान देंगे।

All MPs of BJP will release Rs. 1 crore from their MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme) fund to the Central Relief Fund in support to fight against #COVID19: Jagat Prakash Nadda, BJP national president . pic.twitter.com/Nw58S96EX8