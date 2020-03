Coronavirus: कनिका के संपर्क मे आए BJP सांसद दुष्यंत और वसुंधरा की रिपोर्ट आई निगेटिव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देश के 75 जिलों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन ( Lockdown ) घोषित कर दिया गया है। वहीं कनिका कपूर ( Kanika Kapoor ) को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए बीजेपी सांसद दुष्यंत ( BJP MP Dushyant ), राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vashundhara Raje )और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रातप ( Jay Pratap )ने राहत की सांस ली है। तीनों को कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव पाया गया है।

बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में राजनेताओं और नौकरशाहों के आने की वजह से यह मामला हाईप्रोफाइल हो गया था। कनिका कपूर ने लखनऊ में आयोजित जिस पार्टी में शिरकत की थी, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद सहित कई नेता और नौकरशाह शामिल हुए थे। कनिका के संपर्क आए 35 हाईप्रोफाइल लोग को कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है।

रिपोर्ट आने से पहले वसुंधरा और दुष्यंत ने एहतियातन सेल्फ आइसोलेशन में जाने की घोषणा की थी। कोरोना टेस्ट में पहले पहले वसुंधरा राजे की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना नेगेटिव आई है। इस बात की स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पुष्टि की है। भाजपा सांसद दुष्यंत की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन सांसदों की भी जान में जान आई है जो पिछले कुछ दिनों में दुष्यंत के संपर्क में आए थे।

बता दें कि कनिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और बीते दिनों दुष्यंत के भी उनके साथ पार्टी में होने की खबर के बाद कई सांसदों ने सेल्फ आइसोलेशन में जाने का ऐलान किया था। इनमें भाजपा सांसद वरुण गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन और संजय सिंह भी शामिल थे।





Janta Curfew Covid-19



Janta Curfew on 22 march

Janta Curfew today

Janta Curfew day

Janta Curfew for coronavirus

Janta Curfew in delhi

Please use above keywords for Janta Curfew Stories