बिहार में अपराध कम और बजट 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा: नीतीश

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में सकरा विधान सभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में क्राइम रेट काफी कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब हमने प्रदेश की कमान संभाली थी, तब प्रदेश का बजट काफी कम था और आज दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।

Bihar: Chief Minister Nitish Kumar addresses a public rally at Sakra Vidhan constituency in Muzzafarpur for #BiharPolls



"Crime has reduced in Bihar as state is now at number 23 ranking, according to govt data. We're interested only in work, not in our self-promotion," he said