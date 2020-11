DDC Election : महबूबा मुफ्ती के घर पर गुपकर की अहम बैठक, सीट शेयरिंग अहम मुद्दा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर एक के बाद एक अहम फैसले से राजनीतिक दलों के नेताओं में बेचैनी चरम पर है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में सियासी गतिविधियां चरम पर है। जनाधार खोने का खौफ इतना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस व अन्य दलों के नेता एक मंच पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। इस स्थिति से पार पाने के लिए आज जम्मू—कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीपल्स अलायंस फार गुपकर की बैठक जारी है।

J&K: People Alliance for Gupkar Declaration (PAGD) meeting underway at Mehbooba's Mufti residence ahead of District Development Council (DDC) elections in J&K



Congress leader G M Monga says, "We're part of the alliance so we'll discuss seat-sharing. We're preparing for polls." pic.twitter.com/fwRAHNMncB