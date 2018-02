अंकित के परिजनों से मिले सीएम केजरीवाल, पीड़ित परिवार की सभी मांगें मानी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में दूसरे समुदाय की लड़की से मोहब्बत करने पर अंकित सक्सेना की हत्या के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंकित सक्सेना के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी से पीड़ित परिवार की सभी मांगें मान ली है। उन्होंने कहा कि अंकित के माता पिता और उसके परिवार के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। साथ ही कोर्ट में खर्च होने वाली राशि भी सरकार देगी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की।

कैंडल मार्च निकाला

दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में अंकित सक्सेना को न्याय दिलाने के लिए सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाला गया है। हाथों में बैनर-पोस्टर लिए लोगों ने मांग की कि अंकित को जल्द से जल्द न्याय मिले।

Khyala murder case: #Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal met family of #AnkitSaxena , photographer killed on February 1 pic.twitter.com/C9zyp06gzP

Locals held a candle light march for #AnkitSaxena in Delhi's

Raghubir Nagar. He was killed in Khayala on 1 February. pic.twitter.com/spdfbI3Qj6