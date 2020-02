Delhi Election: AAP के सवाल पर EC का जवाब, कहा- 62.59 फीसदी हुई वोटिंग, रातभर चला मतदान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 ( delhi election 2020 ) के लिए मतदान शनिवार को समाप्त हो गए और उसके बाद तमाम मीडिया चैनलों में एक के बाद एक कई एग्जिट पोल ( Delhi Election Exit Poll ) में आम आदमी पार्टी की जीत के संकेत ने दिल्ली की सियासी पारा को चढ़ा दिया।

इस बीच मतदान खत्म होने के बाद भी वोटिंग प्रतिशत ( Voting Percent ) के आंकड़े सामने नहीं आने को लेकर आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि अब रविवार को चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के हर सवाल का जवाब दिया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव: कम वोट प्रतिशत से भाजपा परेशान, मंथन जारी

चुनाव आयोग ( Election Commission ) के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62.59 फीसदी मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि दिल्ली में रात तक वोटिंग जारी थी और देर रात तक डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। लिहाजा एक संपूर्ण आंकड़ा जुटाने में देरी हुई।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने कहा कि इस बार 62.59 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव से 2 फीसदी अधिक है। बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 71.6 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जबकि, सबसे कम दिल्ली छावनी में 45.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

Delhi Chief Electoral Officer Ranbir Singh: The highest voter turnout was recorded in Ballimaran assembly constituency at 71.6 per cent while the lowest voter turnout was recorded in Delhi Cantonment at 45.4 per cent. #DelhiAssemblyPolls https://t.co/NqTjxuo0qQ

Delhi Chief Electoral Officer Ranbir Singh: Voter turnout data is submitted by returning officers who were busy throughout the night, then they became busy in scrutiny. It has taken a little bit of time but, in data entry, it is very important to ensure accuracy. #DelhiElections pic.twitter.com/QE58jQ8pY9