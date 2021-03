दिल्ली: अंतर-जातीय और गैर-मजहबी विवाह करने वालों के लिए AAP सरकार ने जारी की SOP

नई दिल्ली। अंतर-जातीय और दूसरे मजहब में शादी करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ( Delhi government ) ने ऐसे जोड़ों को उत्पीडऩ और धमकियों से बचाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ( SOP ) जारी किया है। केजरीवाल सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब डिप्टी पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही एक चौबीस घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी शुरू करने की बात कही है।

Delhi government issues Standard Operating Procedure for protection of inter-faith & inter-caste couples from harassment and threat by setting up special cells and 24-hour helpline numbers to address their grievances and provide assistance & protection to the couples