ईडी की नोटिस पर बोले डीके शिवकुमार, अभद्र राजनीति पर उतर आए CM येदियुरप्पा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन भेजा है।

इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह समन 'दुर्भावना' की नियत से भेजा गया है और वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

डीके शिवकुमार ने ईडी की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

Senior Congress leader DK Shivakumar in Bengaluru: My great friend CM Yediyurappa had said in assembly that he will not indulge in vindictive politics, but he started working with vindictiveness the day he assumed office. It is unfortunate,he is canceling orders of previous Govt pic.twitter.com/ddMXwxyEXt — ANI (@ANI) August 30, 2019

उन्होंने कहा कि मेरे महान मित्र सीएम येदियुरप्पा ने विधानसभा में कहा था कि वह अभद्र राजनीति में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उसी समय से वह अभद्र राजनीति में उतर गए।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, वह पिछले सरकार के आदेशों को रद्द कर रहे हैं।

DK Shivakumar in Bengaluru: ED officials came to my home late last night and said by 1 pm tomorrow I have to be in ED office in Delhi, I told them I have Gauri puja and other family obligations, so I will come late. I am leaving for Delhi now, I will honour the summons https://t.co/xpcVwsxHrL pic.twitter.com/CAvQxmK1ND — ANI (@ANI) August 30, 2019

ईडी ने कर्नाटक के वरिष्ठ विधायक को गुरुवार की देर रात को शुक्रवार सुबह पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन उन्होंने ईडी अधिकारियों को सूचित किया कि उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी और वह दोपहर तक उनके सामने पेश होंगे।

वित्तीय जांच एजेंसी ने शिवकुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए अपने पहले समन पर रोक लगाने की याचिका को रद्द किए जाने के कुछ घंटे बाद ही समन भेज कर पेश होने को कहा।

Senior Congress leader DK Shivakumar in Bengaluru: I have been a law abiding citizen all my life, have always respected the law. I have got notices from agencies on different issues, I have answered everything and if they want more answers then I will give. pic.twitter.com/m6HYOBFHbp — ANI (@ANI) August 30, 2019

ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कई ट्वीट के जरिए कहा कि मुझे बीती देर रात को 9.40 बजे ईडी द्वारा समन भेजा गया है और आज दिल्ली में दोपहर एक बजे पेश होने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि हालांकि ईडी द्वारा अचानक शेड्यूलिंग दुर्भावनापूर्ण है, मैं कानून के नियमों में विश्वास करता हूं और निश्चित रूप से वहां जाऊंगा और उनका पूरा सहयोग करूंगा और हमारे देश के कानून का पालन करूंगा।

DK Shivakumar, Congress on being summoned by ED: There’s no illegal activities that I've done. BJP leaders have said it on record, they're going to harass me. Let them enjoy giving me trouble. But I'll participate&cooperate. I am busy till this afternoon, then I will go to Delhi. https://t.co/4Ad4atOpzA pic.twitter.com/mi8h2pJTHc — ANI (@ANI) August 30, 2019

शिवकुमार ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात कांग्रेस विधायकों की मेजबानी करने की वजह से मुझ पर आईटी छापा डाला गया है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के एक वफादार सिपाही और एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में मैंने वही किया जो पार्टी ने मुझसे करने को कहा, जिसके लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है।

शिवकुमार 2016 में हुए नोटबंदी के बाद से ही आयकर और ईडी के रडार पर हैं।