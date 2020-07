चुनाव आयोग ने Coronavirus Patients को दी Postal Ballot सुविधा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ( centre govt ) ने आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाताओं के लिए कुछ सुविधाओं को हरी झंडी दी थी। हालांकि गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) ने स्पष्ट कर दिया कि 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलट ( postal ballot ) सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों ( COVID-19 Patients ) और आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को पोस्टल बैलट सुविधा देने की घोषणा की है।

इससे पहले इस माह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने यह सिफारिशें की थीं। इस वर्ष के अंत में बिहार ( Bihar Assembly polls ) में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में लंबित उप-चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आदेश जारी किए।

निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव या अन्य स्थानों पर होने वाले उप-चुनाव में 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों को डाक से मतदान ( पोस्टल बैलट) की सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने लेकिन 80 वर्ष से ज्यादा आयु वाले विशेष रूप से विकलांगों, आवश्यक सेवाओं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के साथ ही घर या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भर्ती कोरोना वायरस ( COVID-19 ) मरीजों को पोस्टल बैलट से वोट करने की अनुमति दी है।

