नई दिल्‍ली। देश के पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने लंबे अरसे बाद प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सख्‍त टिप्‍पणी की है। उन्‍होंने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण प्रसारण पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार ने अच्‍छा नहीं किया है। उन्‍होंने कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निजी टीवी चैनलों के सीधा प्रसारण पर रोक लगाकर येदियुरप्‍पा सरकार ने अच्‍छा नहीं किया है।

HD Deve Gowda, Janata Dal (Secular) National President: This kind of attitude of the present govt shows that it is intentionally snatching the freedom of media going on for decades. We hope & trust that this govt will reconsider its decision. https://t.co/8DL7tQeGnp