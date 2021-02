Farmer Protest : संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, 15 घंटे तक बहस पर बनी सहमति

नई दिल्ली। बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच कृषि कानूनों को लेकर तनातनी चरम पर है। इस बीच जानकारी मिली है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और किसान आंदोलन पर चर्चा एक साथ कराने और समय ज्यादा देर तक बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो गई है। अब सदन में चर्चा के लिए 10 घंटे की जगह साढ़े 15 घंटे का वक्त दिया गया है। विपक्ष सरकार के इस रुख के बाद सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई है।

Government and opposition parties in Rajya Sabha reach on consensus to allocate more time to discuss motion of thanks and parties can raise their issues on farmers' protest during the discussion.