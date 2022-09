Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और शशि थरूर में हो सकता है मुकाबला, जानिए अंदर की कहानी

Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही संभावित प्रत्याशियों को लेकर तस्वीरें साफ होने लगी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को शशि थरूर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी है। अब कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शशि थरूर में मुकाबला होगा।

Published: September 20, 2022 10:52:42 am

Fight Between Ashok Gehlot and G23 Neta Shashi Tharoor for Congress President Election